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Егор Оруджев высказался о возможном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл»

Егор Оруджев высказался о возможном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл»
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев по окончании Гран-при Бахрейна ответил на вопрос по поводу возможного ухода нидерландского гонщика Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Если так продолжится, то, думаю, да — может и уйти. Ему неинтересно ездить в машине и не бороться за чемпионство. Но это специфика Формулы-1, что надо оказаться в нужное время в нужном месте. Отличный пример — Фернандо Алонсо, который скачет по командам, и те, откуда он уходит, едут быстрее», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

Напомним, на Гран-при Бахрейна Макс показал шестой результат. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

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