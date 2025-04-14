Оруджев: Норрис не тянет под давлением, а Пиастри плевать на всё, что вокруг

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении пилотов «Макларена» на минувшем Гран-при Бахрейна.

«Я думаю, что Ландо не так хорош под давлением — слова Зака Брауна, что Норрис эмоциональный, это подтверждают. В прошлом году в начале они были в роли догоняющих, никто не ждал победы в каждой гонке. Как только стало ясно, что «Макларен» лучше, чем «Ред Булл», сразу у Ландо перестали складываться гонки. Пока что он просто не тянет под давлением.

Оскару в этом плане всё равно. Никто не писал всю зиму: «Оскар будет главным фаворитом в этом сезоне». Давления сильно меньше. Но даже если бы писали, то Оскар хладнокровнее и ему плевать на всё, что вокруг, когда он в машине. От Ландо все ждали, что он будет выигрывать в стиле Макса 2023 года. Но, видимо, для Ландо это слишком много. Если забьёт и просто будет «дубасить», то всё получится», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».