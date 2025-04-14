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Ферстаппен заявил, что не видит смысла в разборе с командой проблем на Гран-при Бахрейна

Ферстаппен заявил, что не видит смысла в разборе с командой проблем на Гран-при Бахрейна
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по окончании Гран-при Бахрейна признался, что не видит смысла в проведении внутрикомандного разбора имеющихся проблем.

«Нет, в данный момент я не вижу в этом смысла», — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.

Напомним, Ферстаппен стал шестым на Гран-при Бахрейна. Победу одержал представляющий «Макларен» Оскар Пиастри. В общем зачёте пилотов Макс сейчас занимает третье место, имея в активе 69 очков. Оскар располагается на второй позиции (74 балла). Лидером является напарник Пиастри Ландо Норрис (77 очков).

Ранее о завоевании первых очков в составе «Ред Булл» высказался Юки Цунода.

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