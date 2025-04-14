Оруджев удивился тактическому решению «Феррари» на Гран-при Бахрейна

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении команды «Феррари» на минувшем Гран-при Бахрейна Формулы-1.

Напомним, семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер стали единственными, кто начал гонку на шинах «медиума», тогда как остальные стартовали на «софте».

«Мне кажется, что в целом тактика была на вторую половину гонки. И, если бы не сейфти-кар, как раз у них и были бы самые свежие шины. Но странно ставить оба автомобиля на то, что гонка пройдёт без машины безопасности», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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