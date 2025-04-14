«Никогда раньше такого не видел». Хорнер рассказал о проблеме «Ред Булл» в Бахрейне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о проблеме, с которой команда столкнулась во время пит-стопов на Гран-при Бахрейна.

«У нас был ужасный день из-за чего-то, что выглядело как неполадка с электропроводкой в зоне пит-стопа. Это вызвало проблемы с сигналами. Никогда раньше такого не видел, хотя сами пит-стопы получились довольно хорошими. Они длились две секунды. Будем внимательно изучать случившееся. Проблема с сигналом была на первой остановке Макса. Это очень простая система, поэтому мы предположили, что механик недостаточно сильно нажал на одну из кнопок, но следующий пит-стоп был через минуту, и произошло то же самое. После мы перешли на ручное управление, и механик выпускал машины сам», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: