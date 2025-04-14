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Ферстаппен: борьба за титул? трудно сказать, возможно ли это вообще

Ферстаппен: борьба за титул? трудно сказать, возможно ли это вообще
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по окончании Гран-при Бахрейна ответил на вопрос относительно своих шансов стать чемпионом в нынешнем сезоне Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Буду ли бороться за титул? Нет. Надеюсь, что смогу, но мне трудно сказать, возможно ли это вообще, хоть мы и продолжаем работать. Делаем всё, что в наших силах», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, в Бахрейне Ферстаппен показал шестой результат. Победу одержал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен».

Ранее постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл».

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