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Антонелли объяснил, почему не смог набрать очки на Гран-при Бахрейна

Антонелли объяснил, почему не смог набрать очки на Гран-при Бахрейна
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Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли высказался о выступлении на Гран-при Бахрейна, где он финишировал 11-м.

«Гонка получилась сложной для меня. Я застрял в грязном воздухе позади нескольких машин, и это сыграло основную роль. Я выжимал максимум, чтобы вернуть позицию на трассе, но, вероятно, перегрузил шины.

Мы попытались что-то изменить, перейдя на стратегию трёх пит-стопов, однако затем появился сейфти кар, и это лишило нас возможности. Мы проанализируем гонку и посмотрим, что можно было сделать иначе, хотя есть и положительные моменты», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

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