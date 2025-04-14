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Оруджев: Антонелли «запинали» на первом круге, и такое было во всех сериях

Оруджев: Антонелли «запинали» на первом круге, и такое было во всех сериях
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал выступление пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли на Гран-при Бахрейна.

«У него было несколько классных обгонов. Странно, что никто не обсудил, как Кими «запинали» на первом круге. И пока никто об этом не говорит, но это проблема Антонелли. Когда много машин вокруг и одинаковые шины, его запинывают — такое было во всех сериях. Потом он героически прорывается и делает прекрасные обгоны, однако это уже один на один, а лидеры-то уже уехали!» — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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