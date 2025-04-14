Хорнер отреагировал на слова Ферстаппена о невозможности стать чемпионом в этом сезоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал не давнее высказывание пилота команды Макса Ферстаппена. Отвечая на вопрос относительно своих шансов на пятый титул в нынешнем сезоне Формулы-1, нидерландский гонщик после Гран-при Бахрейна заявил, что едва ли это возможно. В Бахрейне Макс показал шестой результат.

«Чемпионат состоит из 24 гонок. В зачёте пилотов сейчас мы отстаём на восемь очков. Мы знаем, что нам нужно очень быстро добиваться прогресса. Поэтому было важно набрать очки. Макс боролся за каждый балл, который можно набрать за рулём этой сложной машины. Посмотрим, сколько их будет в конце года», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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