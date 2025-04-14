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Вассёр ответил на слова Хэмилтона, назвавшего болид «Феррари» чужеродным

Вассёр ответил на слова Хэмилтона, назвавшего болид «Феррари» чужеродным
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал заявление семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, ранее раскритиковавшего болид SF-25. Напомним, британец пожаловался на машину, которая, по его словам, сильно отличается от «Мерседеса».

«Вы не замените 12 лет сотрудничества двумя неделями, двумя гонками. Очевидно, нам нужно прибавлять, и это касается всех в команде, в паддоке, это лежит в основе нашего спорта. Думаю, хорошо, что у Льюиса такой настрой.

Мы будем работать над машиной, чтобы подстроить её под Льюиса, но и он должен сделать шаг. Это делается, и делается в позитивном ключе», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Week.

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