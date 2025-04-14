После Гран-при Бахрейна, где пилот Макс Ферстаппен показал шестой результат, участились разговоры о его возможном уходе из австрийской команды. Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что, если гоночный коллектив продолжит выступать так же плохо, Макс может воспользоваться правом на досрочный разрыв контракта. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – в какой команде проведёт сезон-2026 Формулы-1 Макс Ферстаппен?

Ранее о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл» мнением поделился постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев.

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