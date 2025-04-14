Албон раскритиковал ФИА за поздний штраф «Кик-Зауберу» в квалификации ГП Бахрейна

Тайско-британский гонщик Формулы-1 Александер Албон из команды «Уильямс» раскритиковал Международную автомобильную федерацию (ФИА) и её стюардов за поздний штраф Нико Хюлькенбергу из «Кик-Заубера» в квалификации Гран-при Бахрейна, не позволивший Албону выйти во второй сегмент.

«Мы были в курсе нарушения со стороны Нико [Хюлькенберга] и незамедлительно сообщили об этом в ФИА, мы буквально преследовали их, но они не заметили этого вовремя. Так что, да, урок усвоен.

Я имею в виду, может, у них и дел по горло во время сессии, однако это всё равно не такая трасса, как «Ред Булл Ринг», где такие инциденты валятся со всех сторон. В Бахрейне за этим должно быть немного легче следить, но, возможно, у них были какие-то дела или ограничения, как это произошло в Венгрии пару лет назад, когда выходные превратились в «должны были, могли бы, но не сделали», — приводит слова Албона издание Racingnews365.