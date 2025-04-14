Джордж Расселл и «Мерседес» близки к продлению контракта на $ 30 млн — Autosport

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», близок к продлению контракта с коллективом, сообщило издание Autosport.

Журналист Роберто Чинчеро со ссылкой на источники в паддоке заявил, что стороны близки к пролонгированию действующего соглашения по формуле «2+1» (на сезон-2026 и 2027 с возможностью продления на 2028 год) с годовой оплатой в $ 30 млн.

После четырёх этапов в сезоне-2025 «Королевских гонок» Джордж занимает четвёртое место в личном зачёте, имея на своём счету 63 очка. Его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли — шестой (30 баллов). «Мерседес» второй в Кубке конструкторов — 93 очка.