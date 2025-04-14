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Льюис Хэмилтон: понял, как управлять «Феррари»

Льюис Хэмилтон: понял, как управлять «Феррари»
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из коллектива «Феррари» заявил, что разобрался в управлении болидом SF-25.

«Мне просто необходимо облегчить себе задачу. В данный момент у меня это получается с большим трудом. На следующей неделе постараюсь провести хорошую квалификацию, стартовать выше и не слишком отклоняться от намеченного.

Я думаю, что понял, как управлять болидом «Феррари», так что, надеюсь, если я смогу применить это на следующей неделе, если у меня получится лучше квалифицироваться, то проведу более качественный уикенд. Посмотрим», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

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