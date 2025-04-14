Вильнёв — о ситуации в «Макларене»: Норрис начал ломаться под давлением

53-летний канадский автогонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию в «Макларене» после победы Оскара Пиастри на Гран-при Бахрейна.

«Гонка сильно отличалась от заезда в Сузуке, там им пришлось работать аккуратнее с шинами, а в Бахрейне мы наблюдали большое количество пит-стопов, но, как ни странно, мягкие шины оказались лучшими.

Пиастри показал мастер-класс в эти выходные, контролировал квалификацию, гонку, в основном из-за того, что его товарищ по команде начал ломаться под давлением.

Кажется, это становится главном историей сезона, небольшие ошибки то тут, то там обходятся дорого, но пока Ландо удалось сохранить лидерство в чемпионате. А сейчас он должен быть внимателен, потому что Пиастри не сильно отстаёт», — приводит слова Вильнёва издание Crash.