Вильнёв — о ситуации в «Макларене»: Норрис начал ломаться под давлением

53-летний канадский автогонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию в «Макларене» после победы Оскара Пиастри на Гран-при Бахрейна.
«Гонка сильно отличалась от заезда в Сузуке, там им пришлось работать аккуратнее с шинами, а в Бахрейне мы наблюдали большое количество пит-стопов, но, как ни странно, мягкие шины оказались лучшими.
Пиастри показал мастер-класс в эти выходные, контролировал квалификацию, гонку, в основном из-за того, что его товарищ по команде начал ломаться под давлением.
Кажется, это становится главном историей сезона, небольшие ошибки то тут, то там обходятся дорого, но пока Ландо удалось сохранить лидерство в чемпионате. А сейчас он должен быть внимателен, потому что Пиастри не сильно отстаёт», — приводит слова Вильнёва издание Crash.
- 14 апреля 2025
-
18:38
-
18:15
-
17:52
-
17:47
-
16:49
-
16:44
-
16:34
-
16:15
-
16:07
-
16:05
-
15:40
-
15:23
-
15:10
-
14:45
-
14:33
-
14:10
-
13:16
-
12:57
-
12:21
-
11:41
-
11:25
-
10:58
-
10:36
-
09:29
-
08:30
-
02:09
-
00:31
-
00:14
-
00:10
- 13 апреля 2025
-
23:30
-
23:30
-
23:22
-
22:58
-
22:55
-
22:33