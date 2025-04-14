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Вильнёв — о ситуации в «Макларене»: Норрис начал ломаться под давлением

Вильнёв — о ситуации в «Макларене»: Норрис начал ломаться под давлением
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53-летний канадский автогонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию в «Макларене» после победы Оскара Пиастри на Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Гонка сильно отличалась от заезда в Сузуке, там им пришлось работать аккуратнее с шинами, а в Бахрейне мы наблюдали большое количество пит-стопов, но, как ни странно, мягкие шины оказались лучшими.

Пиастри показал мастер-класс в эти выходные, контролировал квалификацию, гонку, в основном из-за того, что его товарищ по команде начал ломаться под давлением.

Кажется, это становится главном историей сезона, небольшие ошибки то тут, то там обходятся дорого, но пока Ландо удалось сохранить лидерство в чемпионате. А сейчас он должен быть внимателен, потому что Пиастри не сильно отстаёт», — приводит слова Вильнёва издание Crash.

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