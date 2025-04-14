Вольф объяснил, почему Расселл продемонстрировал невероятный пилотаж на ГП Бахрейна

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф комплиментарно отозвался о своём подопечном Джордже Расселле, который занял второе место на Гран-при Байхрена.
«То, как Джордж контролировал болид при имеющихся неполадках, удерживая Норриса позади себя, — это просто невероятный пилотаж. То, что он сделал, обеспечило ему подиум.
Вдобавок ко всему использование софта в течение такого длительного времени также было отличным сочетанием его таланта беречь шины и умения держать высокий темп, когда это было необходимо.
Если вы не управляли гоночным автомобилем с традиционной тормозной системой или BBW, представьте, что у вас отказал гидроусилитель и вам нужно будет адаптироваться от одного поворота к другому: в одном случае он работает, а в следующем — нет. Это действительно очень высокая степень мастерства», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.