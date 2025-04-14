Вольф объяснил, почему Расселл продемонстрировал невероятный пилотаж на ГП Бахрейна

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф комплиментарно отозвался о своём подопечном Джордже Расселле, который занял второе место на Гран-при Байхрена.

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«То, как Джордж контролировал болид при имеющихся неполадках, удерживая Норриса позади себя, — это просто невероятный пилотаж. То, что он сделал, обеспечило ему подиум.

Вдобавок ко всему использование софта в течение такого длительного времени также было отличным сочетанием его таланта беречь шины и умения держать высокий темп, когда это было необходимо.