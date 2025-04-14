Экс-чемпион Ф-1 — о «Ред Булл»: результаты в Бахрейне могут стать тенденцией на весь сезон

53-летний канадский автогонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал результаты команды «Ред Булл» на Гран-при Бахрейна: Макс Ферстаппен стал шестым, а Юки Цунода — девятым.
«Расселл всегда набирает хорошие очки, он не сильно отстаёт от лидеров, действуя тактично. Ферстаппен показал предел возможностей своей машины — в Бахрейне были сложные условия, совершенно отличные от «Сузуки».
Ему было тяжело, и, вероятно, это может стать их тенденцией на оставшуюся часть сезона. В начале гонки он показал, что жёсткая резина не работает, она была ужасной. И при этом некоторые пилоты и команды использовали «хард» после машины безопасности. Не уверен, зачем они это сделали, ведь в начале гонки уже было понятно, что у жёстких шин нет шансов», — приводит слова Вильнёва издание Crash.
- 14 апреля 2025
-
20:45
-
19:54
-
19:40
-
18:38
-
18:15
-
17:52
-
17:47
-
16:49
-
16:44
-
16:34
-
16:15
-
16:07
-
16:05
-
15:40
-
15:23
-
15:10
-
14:45
-
14:33
-
14:10
-
13:16
-
12:57
-
12:21
-
11:41
-
11:25
-
10:58
-
10:36
-
09:29
-
08:30
-
02:09
-
00:31
-
00:14
-
00:10
- 13 апреля 2025
-
23:30
-
23:30
-
23:22