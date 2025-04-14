Экс-чемпион Ф-1 — о «Ред Булл»: результаты в Бахрейне могут стать тенденцией на весь сезон

53-летний канадский автогонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал результаты команды «Ред Булл» на Гран-при Бахрейна: Макс Ферстаппен стал шестым, а Юки Цунода — девятым.

«Расселл всегда набирает хорошие очки, он не сильно отстаёт от лидеров, действуя тактично. Ферстаппен показал предел возможностей своей машины — в Бахрейне были сложные условия, совершенно отличные от «Сузуки».

Ему было тяжело, и, вероятно, это может стать их тенденцией на оставшуюся часть сезона. В начале гонки он показал, что жёсткая резина не работает, она была ужасной. И при этом некоторые пилоты и команды использовали «хард» после машины безопасности. Не уверен, зачем они это сделали, ведь в начале гонки уже было понятно, что у жёстких шин нет шансов», — приводит слова Вильнёва издание Crash.