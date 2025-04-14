Руководитель «Альпин» оценил работу Джека Дуэна в команде после Гран-при Бахрейна

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс комплиментарно отозвался о новичке Джеке Дуэне после Гран-при Бахрейна.

«Мы провели плодотворную ночь в обсуждениях после субботней квалификации, поскольку во втором сегменте не были конурентноспособны, и в этом были заинтересованы оба пилота. Джек был немного удовлетворённее, а они с Пьером были по-настоящему открыты для разговора по тактике и машине.

Хороша та команда, в которой ты видишь, как два твоих пилота обмениваются идеями друг с другом, а также немного делятся какой-то нужной информацией. На протяжении всего уикенда это было особенно заметно в квалификации между Джеком и Пьером. И в первом сегменте и во втором Джек снова был немного довольнее Пьера.

Затем мы увидели, что Пьер использовал свои инструменты и настроил их так, как ему хочется. И это действительно интересно. Наверное, я новенький в этом. Итак, после младших серий, где вы просите пилотов просто адаптировать свой пилотаж, вы приходите в Ф-1 и слышите, как гонщики работают со своими инженерами во время сессий, используя все имеющиеся у них инструменты, и это гораздо больше раскрывает таланты и умения.

И новичок в «Королевских гонках» начинает обучаться с нуля, как выстроить диалог с механиками и своим инженером, как применить те или иные настройки, в которых он уверен и с которыми хочет попробовать поработать. Джек, надо отдать ему должное, справляется с этим хорошо. Когда ты молод и все смотрят на то, что ты делаешь, в Формуле-1 тебя никогда особо не хвалят. Но я думаю, что после этого уикенда он определённо почувствует себя увереннее», — приводит слова Оукса издание Racingnews365.