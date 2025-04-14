Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Директор «Макларена»: эпическая битва между Норрисом и Пиастри — вопрос времени

Директор «Макларена»: эпическая битва между Норрисом и Пиастри — вопрос времени
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о борьбе своих подопечных Оскара Пиастри и Ландо Нориса за титул «Королевских гонок» в сезоне 2025 года.

«Они соревнуются в полную силу друг с другом. Я уверен, что в этом году у нас будут некоторые переживания, но они выступают очень чисто и, как мы уже говорили, могут свободно бороться. Думаю, нам ещё предстоит увидеть эпическую битву между ними — думаю, это вопрос времени. Они тянут всю команду вперёд. Я в восторге», — приводит слова Брауна издание Sky Sports.

Австралиец Пиастри одержал свою вторую победу в сезоне на Гран-при Бахрейна и занимает второе место в личном зачёте (74 очка). Норрис на первом — 77.

Материалы по теме
Вильнёв — о ситуации в «Макларене»: Норрис начал ломаться под давлением
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android