Директор «Макларена»: эпическая битва между Норрисом и Пиастри — вопрос времени

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о борьбе своих подопечных Оскара Пиастри и Ландо Нориса за титул «Королевских гонок» в сезоне 2025 года.

«Они соревнуются в полную силу друг с другом. Я уверен, что в этом году у нас будут некоторые переживания, но они выступают очень чисто и, как мы уже говорили, могут свободно бороться. Думаю, нам ещё предстоит увидеть эпическую битву между ними — думаю, это вопрос времени. Они тянут всю команду вперёд. Я в восторге», — приводит слова Брауна издание Sky Sports.

Австралиец Пиастри одержал свою вторую победу в сезоне на Гран-при Бахрейна и занимает второе место в личном зачёте (74 очка). Норрис на первом — 77.