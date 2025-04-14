Ландо Норрис отрицает, что его излишняя самокритичность является помехой для него

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» прокомментировал частые критические высказывания в свой адрес после неудач и их возможное негативное влияние.

«Мне было бы ещё труднее скрывать своё расстройство и не озвучивать его после плохих результатов. Во многом, когда я даю интервью и что бы то ни было ещё, вероятно, просто выплескиваю своё разочарование. Это просто из-за того, что я не достигаю того уровня, который хочу. Это из-за моего желания преуспеть и стремления побеждать.

Когда понимаю, что могу сделать и на что способен, и в итоге даже не близок к достижению этого – как, например, в квалификации – я очень разочарован в себе. Просто я такой, какой есть. Жажду победы и так усердно работаю ради неё.

Когда что-то идёт не так, как я хочу, и когда сам себя накручиваю, то очень разочаровываюсь в себе. Но во время интервью и высказываний, которые я делаю, не думаю, что это обязательно оказывает на меня негативное влияние. Я так часто делал это всю свою жизнь, что научился не допускать собственных комментариев в свои мысли», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.