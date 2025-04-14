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Албон — о 12-м месте на ГП Бахрейна: мы уступали только Гасли

Албон — о 12-м месте на ГП Бахрейна: мы уступали только Гасли
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29-летний тайско-британский автогонщик Формулы-1, представляющий команду «Уильямс», Александер Албон подвёл итоги четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2205 — Гран-при Бахрейна, в котором занял 12-е место.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Гоночный темп в пятницу был действительно высоким, но вы этого толком не видели. Хотя в итоге в самом воскресном заезде наша скорость оказалась действительно высокой.

Мы сражались всю гонку и, на мой взгляд, были вторыми по темпу болидами после четырёх лучших команд, уступая «Альпин» Пьера [Гасли], поэтому немного расстраивает то, что закончили гонку только на 12-й позиции»,- приводит слова Албона издание Racingnews365.

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