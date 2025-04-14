Зак Браун оценил выступление Оскара Пиастри на Гран-при Бахрейна

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун комплиментарно отозвался о выступлении австралийского гонщика команды Оскара Пиастри, который одержал победу на четвёртом этапе Формулы-1 2025 года — Гран-при Бахрейна.

«После квалификации я спросил у Оскара, что он ел на завтрак, потому что, по-моему, это нужно скушать всем нам. Он был в отличной форме, как и всегда, но в этот уикенд он просто доминировал и полностью контролировал ситуацию.

Ландо провёл великолепную гонку, и было здорово, что он заработал очки. Джордж также провёл отличную гонку, «Мерседес» явно очень быстр», — приводит слова Брауна издание Sky Sports.