Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун оценил выступление Оскара Пиастри на Гран-при Бахрейна

Зак Браун оценил выступление Оскара Пиастри на Гран-при Бахрейна
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун комплиментарно отозвался о выступлении австралийского гонщика команды Оскара Пиастри, который одержал победу на четвёртом этапе Формулы-1 2025 года — Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«После квалификации я спросил у Оскара, что он ел на завтрак, потому что, по-моему, это нужно скушать всем нам. Он был в отличной форме, как и всегда, но в этот уикенд он просто доминировал и полностью контролировал ситуацию.

Ландо провёл великолепную гонку, и было здорово, что он заработал очки. Джордж также провёл отличную гонку, «Мерседес» явно очень быстр», — приводит слова Брауна издание Sky Sports.

Материалы по теме
Директор «Макларена»: эпическая битва между Норрисом и Пиастри — вопрос времени
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android