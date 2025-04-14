Зак Браун оценил выступление Оскара Пиастри на Гран-при Бахрейна
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун комплиментарно отозвался о выступлении австралийского гонщика команды Оскара Пиастри, который одержал победу на четвёртом этапе Формулы-1 2025 года — Гран-при Бахрейна.
Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273
«После квалификации я спросил у Оскара, что он ел на завтрак, потому что, по-моему, это нужно скушать всем нам. Он был в отличной форме, как и всегда, но в этот уикенд он просто доминировал и полностью контролировал ситуацию.
Ландо провёл великолепную гонку, и было здорово, что он заработал очки. Джордж также провёл отличную гонку, «Мерседес» явно очень быстр», — приводит слова Брауна издание Sky Sports.
Комментарии
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