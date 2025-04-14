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Норрис: мне по силам оказаться наравне с лучшими

Норрис: мне по силам оказаться наравне с лучшими
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о своей форме в сезоне-2025 на фоне третьего места в Бахрейне.

«Возможно, в прошлом мне не хватало уверенности в себе. Но мой подход — это то, как я веду дела, то, как я работаю и то, что сделало меня таким, какой я есть. Да, наверное, временами самокритичность мешает мне стать лучшим пилотом.

Однако я знаю, на что способен, и от этого счастлив. Думаю, мне по силам достичь того, к чему я стремлюсь всю свою карьеру, и у меня это получится достаточно хорошо и легко, чтобы быть наравне с лучшими. Так что мне просто нужно вернуться в прежний ритм.

То, что было вчера, осталось в прошлом. Впереди у меня новый день и несколько выходных, чтобы восстановиться», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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