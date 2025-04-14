Эксперт: проблемы «Ред Булл» в 2025-м связаны со скандалом Хорнера в 2024-м

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс заявил, что проблемы коллектива «Ред Булл» с состоянием их болида вызваны скандалом руководителя команды Кристиана Хорнера, который разгорелся в 2024 году.

«Все проблемы, которые были в прошлом году, связаны со всем, что окружало Хорнера и скандал вокруг него, что привело к уходу людей из коллектива. Послушайте, это прямо или косвенно причинило много боли всей команде. И следует разобраться с этим, потому что это поставило их в ситуацию, в которой они находятся сегодня», — приводит слова Альберса издание GPblog.

Ранее Жак Вильнёв заявил, что результаты Гран-при Бахрейна могут стать тенденцией для «Ред Булл» до конца сезона.