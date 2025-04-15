Эксперт ответил, связаны ли ошибки «Ред Булл» на пит-стопах с уходом спортивного директора

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс ответил, связаны ли проблемы «Ред Булл» на пит-стопах с уходом экс спортивного директора Джонатана Уитли в «Кик-Заубер».

Оба пилота австрийской команды — Макс Ферстаппен и Юки Цунода — при проведении пит-стопов на Гран-при Бахрейна столкнулись с одинаковой проблемой — неисправным светофором, на котором не загорался зелёный свет после проведённой замены шин.

«На самом деле, это были кратковременные оплошности. Потому что в какой-то момент всё становится довольно просто, если у вас есть сработанная команда на пит-стопах. Ведь Джонатан Уитли не находился там в одиночестве.

Это совсем несправедливо — критиковать их за такие ошибки. Да, Джонатан Уитли обладал влиянием на этот процесс, но он не контролировал скорость и проведение пит-стопов. Вы же просто не можете потерять всё то, что отрабатывали, в одночасье. Возможно, им просто не повезло. И как часто с ними такое случалось? Не очень часто. Итак, давайте посмотрим на следующую гонку в Джидде. Если они там снова соберутся и всё проведут как надо, то, значит, им просто не повезло», — приводит слова Альберса издание GPblog.