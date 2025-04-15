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«Это неприемлемо». Журналист передал слова Марко о проблеме «Ред Булл» в Бахрейне

«Это неприемлемо». Журналист передал слова Марко о проблеме «Ред Булл» в Бахрейне
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Журналист Рональд Вординг поделился подробностями относительно беседы с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко, состоявшейся во время Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Когда Марко вышел, я поймал его, и затем мы вместе прошли до конца паддока. Он сказал: «Есть большая обеспокоенность в нескольких аспектах». Он дал понять, что машина недостаточно быстра, но что касается неудачных пит-стопов, то он буквально использовал слова «это неприемлемо», – приводит слова Вординга F1oversteer со ссылкой на его выступление на канале Motorsport․com Nederland в YouTube.

Ранее о проблемах с пит-стопами на этапе в Бахрейне высказался руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

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