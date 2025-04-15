Daily Mail назвал условие, при котором Ферстаппен может разорвать контракт с «Ред Булл»

Журналист Daily Mail Джонатан Макэвой поделился подробностями относительно возможного ухода гонщика Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Отношения Ферстаппена и «Ред Булл» приближаются к критическому моменту. В его контракте, который действует до 2028 года, есть пункт, позволяющий ему покинуть команду, если он не займёт третье место в чемпионате. Как мне сказали, решение может быть принято уже этим летом. Если оно будет принято, у Макса есть несколько вариантов. Он мог бы пересмотреть новый однолетний контракт, чтобы остаться в «Ред Булл» до 2026 года, и посмотреть, какая команда лучше справится с новыми правилами, которые вступят в силу в следующем сезоне, а затем отправиться в самое интересное место», — написал Макэвой.

Отметим, что в прошлом году аналогичную информацию об условиях расторжения контракта сообщала британское издание The Times.

Сейчас Макс занимает третье место в общем зачёте пилотов.

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