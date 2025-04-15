Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Blick назвал команду Формулы-1, пилотом которой может стать Перес в 2026 году

Blick назвал команду Формулы-1, пилотом которой может стать Перес в 2026 году
Комментарии

Мексиканец Серхио Перес может вернуться в Формулу-1 в качестве боевого пилота. Как информирует Blick, Серхио имеет шансы подписать контракт с командой «Кадиллак», которая присоединится к «Королевским гонкам» в 2026 году. Примечательно, что недавно мексиканец подписал контракт с Heineken 0.0 – крупным спонсором Формулы-1.

Ранее также сообщалось, что контракт с «Кадиллаком» может заключить финский гонщик Валттери Боттас, который сейчас является резервистом «Мерседеса». При этом авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд недавно высказал мнение, что не верит в такой расклад.

Материалы по теме
Джо Сейвуд не верит в переход Боттаса в «Кадиллак» в следующем году

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android