Фернандо Алонсо обозначил проблему нынешней Формулы-1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предположил, что нужно делать по-другому, чтобы сделать Формулу-1 лучше.

«У нас слишком много пресс-конференций. Четверг полностью посвящён общению с прессой, а в пятницу мы отправляемся в фан-зону, где нам также задают вопросы. Мы также оставляем комментарии после выступлений во второй тренировке, что является обязательным для всех пилотов, а затем создаём контент для социальных сетей после квалификации и гонки. Если умножить это на количество пилотов, менеджеров команд и других специалистов, становится очевидно, что мы слишком много говорим», — приводит слова Алонсо SoyMotor.

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