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Райдеры из шести стран выступили на фестивале экстремальных видов спорта «Прорыв»

Райдеры из шести стран выступили на фестивале экстремальных видов спорта «Прорыв»
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12 апреля на «ЦСКА Арене» прошёл 18-й ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв», организованный Департаментом спорта города Москвы. В шоу приняли участие более 100 спортсменов из России, Австралии, Германии, Испании, Франции и Швеции, которые порадовали заполненные трибуны захватывающими редкими трюками.

Фото: Московский спорт

Хедлайнерами мероприятия стали звёзды экстрима мирового масштаба: восьмикратный победитель X Games Роб Адельберг из Австралии, пятикратный чемпион международного турнира X Games из Швеции Даниэль Бодин, восходящая звезда FMX из Испании и райдер команды MTBros Максимус Виелопольски из Германии. Кроме того, в «Прорыве» приняли участие 16-кратный призёр X Games Джексон Стронг, исполнивший двойное сальто на мотоцикле Пэт Боуден из Австралии, Дэвид Таран, выполнивший сальто на квадроцикле, первый в истории райдер в составе Cirque du Soleil Сильван Массон из Франции.

Фото: Московский спорт

Россию на фестивале представили основоположник FMX в нашей стране и многократный участник чемпионатов мира Алексей Колесников, который удивил зрителей трюками на багги. Сооснователи команды FMX FERZ Владимир и Михаил Ярыгины, а также победитель соревнований по мотофристайлу Sky Fighters Николай Иванков показали прыжки на мотоциклах с рампы высотой более двух этажей. Двукратный вице-чемпион серии RDS GP и победитель DRIFT GAMES Никита Шиков продемонстрировал искусство дрифта на автомобиле с 1000 лошадиных сил.

Фото: Московский спорт

В программу фестиваля вошли мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах и квадроциклах, дрифт, стантрайдинг, шоу каскадёров и силовой экстрим. Со сцены зрителей заряжал энергией чемпион мира по битбоксу Вахтанг, за музыкальное сопровождение выступлений спортсменов отвечал оркестр IMPERIALIS ORCHESTRA.

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