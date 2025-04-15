Вольф ответил на вопрос о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу возможного перехода нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в команду. После недавнего Гран-при Бахрейна, где Макс был шестым, участились разговоры о его возможном уходе из австрийской команды. Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко даже высказал мнение, что, если гоночный коллектив продолжит выступать так же плохо, Ферстаппен может воспользоваться правом на досрочный разрыв соглашения.

«Возможный переход Макса? Мы остаёмся обеими ногами на земле и счастливы быть в том положении, в котором находимся сейчас», — приводит слова Вольфа Sky Sport Germany.

В «Мерседесе» показали номер Антонелли на болиде: