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Расписание трансляций Гран-при Саудовской Аравии — 2025

Расписание трансляций Гран-при Саудовской Аравии — 2025
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С 18 по 20 апреля в календаре Формулы-1 запланирован пятый этап нынешнего сезона – Гран-при Саудовской Аравии.

Все заезды будут показаны на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир можно будет увидеть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России вестись не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда.

Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 18 апреля:

16:30. Первая тренировка Гран-при Саудовской Аравии;
20:00. Вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии.

Суббота, 19 апреля:

16:30. Третья тренировка Гран-при Саудовской Аравии;
20:00. Квалификация Гран-при Саудовской Аравии.

Воскресенье, 20 апреля:

20:00. Гонка Гран-при Саудовской Аравии.

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