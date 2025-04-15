Ферстаппен поделился ожиданиями от «Ред Булл» на Гран-при Саудовской Аравии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт с 18 по 20 апреля в Джидде.

«Бахрейн получился тяжёлым, не таким, как ожидалось. Возникли определённые проблемы, отбросившие нас назад, предстоит серьёзно поработать над машиной, чтобы оказаться там, где нам нужно.

В прошлом году Джидда была хорошей трассой для нас, настоящая скоростная полугородская трасса, на которой весело гоняться. Обычно здесь меньший износ шин, поэтому гонка сложится для нас лучше», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».