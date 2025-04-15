Саудовская Аравия может купить команду Формулы-1

Принц Саудовской Аравии Халид бин Султан Аль-Абдулла Аль-Фейсал рассказал, что Суверенный фонд страны может приобрести какую-либо из команд Формулы-1.

«Мы видим, что Формула-1 выходит на новые рынки, продажи растут по всему миру. Нелегко сказать, какую команду можно было бы купить и как ею управлять. Но у нас есть большой интерес. Мы принимаем у себя Гран-при Формулы-1, выступаем в качестве спонсора. Так что я не удивлюсь, если мы увидим объявление о команде из Саудовской Аравии», — приводит слова принца Reuters.

Напомним, Гран-при Саудовской Аравии состоится с 18 по 20 апреля.

Самые именитые команды Формулы-1: