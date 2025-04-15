В «Кик-Заубере» предположили, что привело к дисквалификации Хюлькенберга в Бахрейне

Сотрудник «Кик-Заубера» Беат Зендер дал комментарий по поводу дисквалификации гонщика Нико Хюлькенберга на Гран-при Бахрейна. Немец был исключён из протоколов по результатам технической комиссии болидов после финиша. После проверки было установлено, что износ планки скольжения его болида превышал установленный правилами предел. Зендер предположил, что к нарушению мог привести характер трассы в Бахрейне, а тот факт, что износ планки скольжения на болиде другого пилота команды, Габриэла Бортолето, оказался в норме, объясняется различием в настройках у обоих гонщиков.

«Очевидно, что толщина планки была меньше 9 мм. Мы действительно не знаем причины. Возможно, сказалось то, что Нико проехал всего пару кругов в третьей тренировке. Но такого не должно было случиться и больше не должно повторяться. Необходимо учитывать характер трассы и будет ли машина на ней сильно подпрыгивать, часто ли придётся наезжать на бордюры. Это ошибка с нашей стороны. Естественно, мы не собирались нарушать правила, — приводит слова Зендера Motorsport.

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