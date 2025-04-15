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«Худшая сцена в моей жизни». Гонщик MotoGP рассказал об аварии Хорхе Мартина в Бахрейне

«Худшая сцена в моей жизни». Гонщик MotoGP рассказал об аварии Хорхе Мартина в Бахрейне
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Итальянский пилот MotoGP Фабио Ди Джаннантонио рассказал о столкновении с испанцем Хорхе Мартином на минувшем этапе в Бахрейне, в результате которого последний получил множественные переломы.

«Он был впереди меня и заехал [в поворот] широко. Я был близко. Я пытался обойти его, и когда он упал, его тело оказалось прямо перед моим байком. А это был быстрый поворот. У меня не было возможности повернуть, и я задел его.

У меня мурашки, худшая сцена в моей жизни. По правде говоря, это была крайне плохая авария, он остался лежать на земле. Я смотрел на экраны, чтобы понять, в порядке ли он», — приводит слова Motorsport Italia.

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