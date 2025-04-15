Ральф Шумахер оценил шансы Ферстаппена на чемпионство после Гран-при Бахрейна

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о шансах нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена стать чемпионом в нынешнем сезоне. На минувшем Гран-при Бахрейна спортсмен показал четвёртый результат. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

«Шансы Ферстаппена на чемпионство? Учитывая то, как сложился минувший уикенд, мой ответ: «Нет». Если так продолжится и дальше, шансы исчезнут довольно быстро. За счёт своего мастерства Макс может справиться с трудностями, но для «Ред Булл» ситуация непростая», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Макс Ферстаппен ругается во время симрейсинга: