Ральф Шумахер оценил шансы Ферстаппена на чемпионство после Гран-при Бахрейна
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о шансах нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена стать чемпионом в нынешнем сезоне. На минувшем Гран-при Бахрейна спортсмен показал четвёртый результат. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».
Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273
«Шансы Ферстаппена на чемпионство? Учитывая то, как сложился минувший уикенд, мой ответ: «Нет». Если так продолжится и дальше, шансы исчезнут довольно быстро. За счёт своего мастерства Макс может справиться с трудностями, но для «Ред Булл» ситуация непростая», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.
Макс Ферстаппен ругается во время симрейсинга:
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