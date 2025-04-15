Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер оценил шансы Ферстаппена на чемпионство после Гран-при Бахрейна

Ральф Шумахер оценил шансы Ферстаппена на чемпионство после Гран-при Бахрейна
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о шансах нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена стать чемпионом в нынешнем сезоне. На минувшем Гран-при Бахрейна спортсмен показал четвёртый результат. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Шансы Ферстаппена на чемпионство? Учитывая то, как сложился минувший уикенд, мой ответ: «Нет». Если так продолжится и дальше, шансы исчезнут довольно быстро. За счёт своего мастерства Макс может справиться с трудностями, но для «Ред Булл» ситуация непростая», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Материалы по теме
Ферстаппен поделился ожиданиями от «Ред Булл» на Гран-при Саудовской Аравии

Макс Ферстаппен ругается во время симрейсинга:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android