Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Большой сюрприз». Хельмут Марко выделил одного из гонщиков Формулы-1

«Большой сюрприз». Хельмут Марко выделил одного из гонщиков Формулы-1
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко во время гоночного уикенда в Бахрейне комплиментарно высказался о 20-летнем французском пилоте «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре.

«Хаджар — большой сюрприз. Он знает эту трассу, но, куда бы мы ни приехали, он сразу же демонстрирует скорость и без лишнего шума показывает отличные результаты», — приводит слова Марко Motorsport.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Хаджар показал 13-й результат. Победителем стал австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, состоится с 18 по 20 апреля.

Материалы по теме
Уйдёт ли Ферстаппен, что с Норрисом и правильно ли простили Расселла? Разбор ГП Бахрейна
Эксклюзив
Уйдёт ли Ферстаппен, что с Норрисом и правильно ли простили Расселла? Разбор ГП Бахрейна

Самая высокая скорость в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android