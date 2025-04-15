«Большой сюрприз». Хельмут Марко выделил одного из гонщиков Формулы-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко во время гоночного уикенда в Бахрейне комплиментарно высказался о 20-летнем французском пилоте «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре.

«Хаджар — большой сюрприз. Он знает эту трассу, но, куда бы мы ни приехали, он сразу же демонстрирует скорость и без лишнего шума показывает отличные результаты», — приводит слова Марко Motorsport.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Хаджар показал 13-й результат. Победителем стал австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, состоится с 18 по 20 апреля.

Самая высокая скорость в Формуле-1: