Доменикали подтвердил, что Имола может покинуть календарь Формулы-1 после сезона-2025

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле может покинуть календарь по окончании сезона-2025.

«В ближайшие месяцы нам предстоит сделать этот нелёгкий выбор. С человеческой точки зрения, это будет очень нелегко, но я должен выполнять международную роль, она ставит меня перед лицом множества запросов из развивающихся стран, которые позволят Формуле-1 продолжать расти. Мне предстоит провести оценку и принять окончательное решение.

Я не забываю, как Имола отреагировала во время больших трудностей, во время пандемии. Когда возникла необходимость найти новые трассы для проведения Гран-при, они немедленно отреагировали с большим энтузиазмом. Италия всегда представляла и будет представлять в будущем важную часть Формулы-1. Но становится всё сложнее проводить две гонки в одной стране, потому что интерес к Формуле-1 у других стран растёт. И это та ситуация, с которой нужно разобраться в ближайшие месяцы.

Формула-1 продолжает расширяться на новые мировые территории, так что может потребоваться принятие жёстких решений. В том числе и за счёт мест, которые помогли чемпионату выжить в тёмные времена», — приводит слова Стефано Доменикали F1i.