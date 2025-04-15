Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Доменикали подтвердил, что Имола может покинуть календарь Формулы-1 после сезона-2025

Доменикали подтвердил, что Имола может покинуть календарь Формулы-1 после сезона-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле может покинуть календарь по окончании сезона-2025.

«В ближайшие месяцы нам предстоит сделать этот нелёгкий выбор. С человеческой точки зрения, это будет очень нелегко, но я должен выполнять международную роль, она ставит меня перед лицом множества запросов из развивающихся стран, которые позволят Формуле-1 продолжать расти. Мне предстоит провести оценку и принять окончательное решение.

Я не забываю, как Имола отреагировала во время больших трудностей, во время пандемии. Когда возникла необходимость найти новые трассы для проведения Гран-при, они немедленно отреагировали с большим энтузиазмом. Италия всегда представляла и будет представлять в будущем важную часть Формулы-1. Но становится всё сложнее проводить две гонки в одной стране, потому что интерес к Формуле-1 у других стран растёт. И это та ситуация, с которой нужно разобраться в ближайшие месяцы.

Формула-1 продолжает расширяться на новые мировые территории, так что может потребоваться принятие жёстких решений. В том числе и за счёт мест, которые помогли чемпионату выжить в тёмные времена», — приводит слова Стефано Доменикали F1i.

Материалы по теме
Саудовская Аравия может купить команду Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android