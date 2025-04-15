Альгерсуари рассказал, как Марко требовал от него победы в 2010 году в «Торо Россо»

Бывший гонщик Формулы-1 Хайме Альгерсуари рассказал, как советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в 2010 году требовал от него победы за рулём «Торо Россо».

«Марко ждал от нас чудес. Помню встречу с ним в Японии. Это было чем-то вроде продолжения решения по составу. И он сказал мне, как и всегда откровенно: «Ты должен выиграть гонку. Ты должен победить». Я ответил, что могу это сделать, но мне будет всё равно, что случится и что скажут стюарды. Я просто буду тогда срезать последнюю шикану.

Я проиграл по времени поула полторы секунды. У нашей машины было на 180 пунктов меньше прижимной силы. У меня не было ни малейшего шанса проехать даже на две десятые быстрее. Я сказал Хельмуту: «Давай договоримся. Я подпишу бумагу, по которой обещаю победу в воскресенье. Но буду на каждом круге срезать последнюю шикану». Он засмеялся и ушёл из комнаты. Просто безумие», — сказал Альгерсуари в эфире подкаста Beyond the Grid.