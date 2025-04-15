Бортолето рассказал о своей дружбе с чемпионом мира. Это не Алонсо

Бразильский новичок «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето рассказал о своей дружбе с четырёхкратным и действующим чемпионом мира, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я действительно считаю его своим хорошим другом. Он был тем, кто очень помог мне на заднем плане. Это то, чего многие люди не знают. Когда я был в Формуле-3, мы начали с ним сближаться. Мы много делаем вместе на симуляторе. Он дал мне просто совет: покажи всё, на что способен, убедись, что ты финишировал в гонках, и убедись, что ты хорошо выступил.

Я очень ценю дружбу с Максом. Он многое для меня сделал. И он всё ещё часто мне помогает. Мы продолжаем общаться об определённых вещах и о моём будущем», — приводит слова Бортолето RacingNews365.