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Эксперт — о ситуации в «Макларене»: у Пиастри лучшие карты на руках

Эксперт — о ситуации в «Макларене»: у Пиастри лучшие карты на руках
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер высказался о ситуации в «Макларене».

«Сила Пиастри в «Макларене» является слабостью Норриса. У Ландо был жалкий уикенд, он так и не смог разобраться с машиной к квалификации. Гонка также вышла очень нестабильной. Он допустил много мелких ошибок. И, конечно, Пиастри этим беспощадно воспользовался. «Макларен» всё ещё хорош, чтобы побеждать, но сделать это мог только Пиастри.

Нужно посмотреть, как всё будет развиваться в следующих пяти-шести гонках. У Пиастри сейчас лучшие карты на руках. Он действует более хладнокровно, он допускает меньше ошибок. Он способен использовать по максимуму потенциал автомобиля. Сейчас у Пиастри лучшие карты на руках на случай, если в «Макларене» окончательно решат делать ставку на одну машину в борьбе за личный титул», — приводит слова Даннера RacingNews365.

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