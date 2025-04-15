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Жак Вильнёв назвал Расселла претендентом на титул в сезоне-2025

Жак Вильнёв назвал Расселла претендентом на титул в сезоне-2025
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о выступлениях «Мерседеса» в этом сезоне Формулы-1.

«Может ли Расселл побороться за титул? Да, потому что, я бы сказал, «Мерседес» не замечают. А они набирают больше очков, чем могут. Мы смотрим на экран и понимаем, что это действительно большие очки. В целом, команда всегда в борьбе, всегда конкурентоспособна. Расселл в Бахрейне был по-настоящему хорош.

Вопрос в том, готов ли Антонелли помогать с развитием машины? Это огромный вопрос. Он молод и у него нет такого опыта. Он хорошо пилотирует, с этим я не буду спорить. Прошлый год получился неровным у команды. У них было очень маленькое рабочее окно. Думаю, дело здесь в аэродинамическом балансе или в чём-то в машине. Иногда было видно, что команда сама не знает, почему попала или не попала в настройки», — приводит слова Вильнёва PlanetF1.

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