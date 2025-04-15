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Льюис Хэмилтон: мне разрешали носить только костюмы и форму команды, это было ужасно

Льюис Хэмилтон: мне разрешали носить только костюмы и форму команды, это было ужасно
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своём подходе к стилю одежды.

«Помню, как когда только попал в Формулу-1, один из боссов осмотрел меня и не был впечатлён тем, что я надел. Кажется, это были FUBU и Timbs… И тогда я подумал, что мне очень нравится соответствовать этому стилю. Мой отец тоже ждал, что я буду соответствовать. Иногда я надевал что-то одно, когда покидал дом, затем уезжал, переодевался во что-то свободное и модное. Я проводил лучший вечер в жизни, а затем переодевался обратно, перед тем как вернуться домой.

Когда я только пришёл в Формулу-1, мне разрешали носить только костюмы и форму команды. Это было ужасно. В итоге я набрался смелости и раздвинул границы. Я сказал, что хочу приезжать на трассу в том, что нравится мне. Отпор был огромным. Но затем в Формуле-1 увидели, какое влияние я оказываю этим, а другие пилоты стали поступать так же», — приводит слова Хэмилтона Vogue.

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