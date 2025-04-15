Инсайдер опроверг информацию о продлении контракта между Расселлом и «Мерседесом»

Инсайдер и журналист портала Planet F1 Томас Махер опроверг информацию о том, что 27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», близок к продлению контракта с коллективом.

Ранее итальянская пресса сообщала, что стороны близки к пролонгированию действующего соглашения по формуле «2+1» с годовой оплатой в $ 30 млн.

После четырёх этапов в сезоне-2025 «Королевских гонок» Джордж занимает четвёртое место в личном зачёте, имея на своём счету 63 очка. Его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли — шестой (30 очков). «Мерседес» — второй в Кубке конструкторов (93 очка).