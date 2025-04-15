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Марк Уэббер оценил выступления Оскара Пиастри в начале сезона-2025

Марк Уэббер оценил выступления Оскара Пиастри в начале сезона-2025
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Бывший гонщик Формулы-1, менеджер пилота «Макларена» Оскара Пиастри Марк Уэббер высказался о работе своего подопечного в сезоне-2025. Пиастри уже записал на свой счёт две победы и находится на второй позиции в чемпионате.

«Прямо сейчас у него четыре победы, 13 подиумов. Он на раннем этапе карьеры, так что, конечно, это большое достижение. Как мы знаем, у вас может быть достойная техника, но не всегда легко реализовывать свои возможности. Он сразу сумел реализовать два поула, и, если учесть, что это начало его карьеры, он хорошо делает свою работу.

Я просто сказал ему, что не стоит расслабляться — и некоторые победы могут быть совершенно иными. Как мы видим, у него комфортный период в карьере, но в будущем будет гораздо больше стресса. Однако уикенд в Бахрейне действительно прошёл очень гладко, причём на трассе, где нужно проделать большую работу, так что это ещё один позитивный момент», — приводит слова Уэббера F1Oversteer.

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