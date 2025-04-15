Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о возможном возвращении двигателей V10 в Формулу-1.

«Я бы не стал так активно поддерживать возвращение двигателя V10, если бы мне нравилось то, что я вижу в регламенте 2026 года. Но, поскольку мне не очень нравится, что будет происходить в 2026 году с точки зрения того, что будет делать машина, как будет себя вести двигатель и как всё будет работать, я бы хотел, чтобы как можно скорее в чемпионат вернулись двигатели V10 с некоторыми доработками.

В то же время не совсем справедливо не давать новому регламенту ни малейшего шанса, если все уверены, что они настолько хороши. Но, похоже, так считают далеко не все. Вот почему так много разговоров про изменение регламента. Посмотрим, к чему это приведёт. Это не моя задача. Всё решают большие боссы», — приводит слова Сайнса RacingNews365.