Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс высказался о возможном возвращении двигателей V10

Карлос Сайнс высказался о возможном возвращении двигателей V10
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о возможном возвращении двигателей V10 в Формулу-1.

«Я бы не стал так активно поддерживать возвращение двигателя V10, если бы мне нравилось то, что я вижу в регламенте 2026 года. Но, поскольку мне не очень нравится, что будет происходить в 2026 году с точки зрения того, что будет делать машина, как будет себя вести двигатель и как всё будет работать, я бы хотел, чтобы как можно скорее в чемпионат вернулись двигатели V10 с некоторыми доработками.

В то же время не совсем справедливо не давать новому регламенту ни малейшего шанса, если все уверены, что они настолько хороши. Но, похоже, так считают далеко не все. Вот почему так много разговоров про изменение регламента. Посмотрим, к чему это приведёт. Это не моя задача. Всё решают большие боссы», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

Материалы по теме
Браун — о V10: не совсем понимаю, как мы собираемся загнать этого джинна обратно в бутылку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android