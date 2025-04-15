Брандл считает, что «Мерседес» может заменить Расселла на Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл считает, что продолжение карьеры Джорджем Расселлом в «Мерседесе» может оказаться под угрозой, если четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен решит покинуть «Ред Булл».

«У «Мерседеса» отличный состав пилотов, но иногда Расселл выпадает из колеи, как это было в Японии. Но он проводит очень солидный сезон. Тем не менее если Ферстаппен окажется на рынке пилотов, я бы очень переживал за Расселла. Очевидно, что Антонелли — вариант «Мерседеса» на будущее, и тут появляется много «если».

С одной стороны, Джордж отлично справляется с ролью лидера команды. С другой — Тото уже один раз упустил Ферстаппена, и я не думаю, что он позволит себе сделать это второй раз, если вдруг появится возможность», — приводит слова Мартина Брандла RacingNews365.