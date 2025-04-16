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Хорнер высказался о Цуноде после Гран-при Бахрейна

Хорнер высказался о Цуноде после Гран-при Бахрейна
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу выступления новичка команды Юки Цуноды на Гран-при Бахрейна, где он занял девятое место.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Думаю, у Юки был очень хороший уикенд. Он квалифицировался в топ-10, финишировал, набрав очки, и неплохо пилотировал. Он отставал от своего товарища по команде всего на 12 или 14 секунд, так что гонка, как мне кажется, для Юки получилась приемлемой», – приводит слова Хорнера пресс-служба Формулы-1.

Для Цуноды это был второй этап в составе «Ред Булл». Ранее он выступал на Гран-при Японии, где занял 12-е место.

Напомним, победу на Гран-при Бахрейна одержал австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен».

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