Фото: Алонсо представил шлем, дизайн которого создала художница из Саудовской Аравии

Пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо представил шлем, в котором выступит на Гран-при Саудовской Аравии. Дизайном шлема занималась Сара Туркестани – художница из этой страны.

«Шлем отобран в рамках общенационального творческого конкурса, а его дизайн, вдохновлённый богатым наследием Королевства, является символом традиций, таланта и нового поколения», — говорится в сообщении «Астон Мартин».

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Фото: aramco

Гран-при Саудовской Аравии состоится с 18 по 20 апреля. Ранее испанский ветеран предположил, что нужно делать по-другому, чтобы «Королевские гонки» стали лучше.

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